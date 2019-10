Famenne Ardenne Classic : La "der" de Maxime Monfort (LIVE vidéo 14h30)

Maxime Monfort va disputer la dernière course de sa carrière ce dimanche à l’occasion de la Famenne Ardenne Classic (1.1) à Marche-en-Famenne. Le coureur wallon de 36 ans avait annoncé il y a un mois qu’il pendrait son vélo au clou au terme de la saison 2019, lui qui est présent dans le peloton professionnel depuis 2004.

"La "dernière". C’est bizarre de l’écrire et c’est étrange de vivre cette situation, indiquait Maxime Monfort vendredi sur son site internet. Autant je suis certain de ma décision d’arrêter ma carrière, autant j’ai une appréhension par rapport à ce dimanche. Je souhaite en tout cas vivre une belle dernière journée en tant que coureur cycliste pro. Il y aura la course, évidemment, mais aussi des moments avec les supporters avant le départ et après l’arrivée. J’aurais espéré une météo clémente mais je pense qu’on va devoir composer avec de fortes pluies. C’est un peu dommage mais ça ne va pas m’empêcher de profiter de cette dernière course sur mes terres. D’un point de vue purement sportif, j’aimerais pouvoir être acteur de l’épreuve et éventuellement tenter quelque chose dans le final. Mon équipe me laissera forcément quartier libre mais il faudra que mes jambes soient à la hauteur", ajoute Maxime Monfort, qui précise qu’il donnera plus de détails sur ses futurs projets professionnels avant le départ.

Maxime Monfort, stagiaire chez Landbouwkrediet à l’été 2003, est passé professionnel en 2004. Il a ensuite porté les couleurs de Cofidis (2005-2008), Columbia (2009-2010), Trek-RadioShack (2011-2013) et Lotto (depuis 2014). Il compte à son palmarès cinq victoires chez les pros dont un titre de Champion de Belgique du contre-la-montre (2009).

L’année dernière, la Famenne Ardenne Classic avait été remportée par le Canadien Guillaume Boivin. Il avait devancé le Français Quentin Pacher et le Néerlandais Danny Van Poppel.