Fabio Jakobsen, vainqueur l'an dernier, leader des Deceuninck - Quick-Step sur l'Escaut

Vainqueur sortant, le Néerlandais Fabio Jakobsen défendra son titre mercredi au GP de l'Escaut (1.HC), où il sera le leader de l'équipe Deceuninck - Quick-Step.

Tim Declercq et Iljo Keisse sont les deux seuls coureurs qui étaient dimanche au Tour des Flandres à se présenter au départ mercredi à Terneuzen. Philippe Gilbert, Yves Lampaert et Zdenek Stybar ont fait l'impasse pour se concentrer sur Paris-Roubaix.

Jakobsen sera épaulé par le Danois Michael Morkov, l'Italien Davide Martinelli, le Français Florian Sénéchal et Keisse et Declercq. Avec le Colombien Alvaro Hodeg, Deceuninck - Quick-Step aura un autre sprinteur au départ.

"Le GP de l'Escaut est plat, mais ce n'est pas pour autant une course facile", avance Tom Steels, directeur sportif de Deceuninck - Quick-Step. "La course peut être imprévisible et brutale. Le peloton roule pendant plus de 140 km sur des routes étroites et exposées. Cela peut devenir chaotique si le vent souffle fort. Il faudra être tout le temps concentré. Nous avons gagné l'année passée avec Fabio et nous visons encore la victoire. Nous aurons deux jeunes sprinteurs au départ, Fabio et Alvaro. Ils seront épaulés par une solide équipe faite de coureurs intelligents qui sentent la course".

. La sélection Deceuninck-Quick Step:

Fabio Jakobsen (P-B), Tim Declercq (BEL), Alvaro Hodeg (Col), Iljo Keisse (BEL), David Martinelli (Ita), Michael Morkov (Dan), Florian Senéchal (Fra)