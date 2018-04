Fabio Jakobsen très fier de figurer au palmarès de l'épreuve des rois du sprint

Encore Quick-Step Floors ! Mais encore Fabio Jakobsen, aussi ! Le jeune Néerlandais de 21 ans avait en effet déjà remporté la Nokere Koerse il y a trois semaines. "Celle-ci est encore plus belle", a-t-il commenté mercredi à Schoten après sa victoire dans le 106e GP de l'Escaut (1.HC). "Je suis vraiment très fier de figurer désormais au palmarès de cette épreuve qui fait fantasmer tous les sprinters..."

"J'étais d'ailleurs obligé de gagner pour récompenser mes équipiers de l'exceptionnel travail qu'ils ont accompli à mon service, afin de m'amener dans les meilleures conditions sur cette avenue Winston Churchill. De plus on est dans une période fructueuse, et c'est toujours plus facile de gagner quand une spirale de victoires vous porte de succès en succès. Imaginez qu'il s'agit déjà de notre 24e bouquet. C'est tout simplement incroyable..."

"Je me suis bien amusé toute la journée", poursuit Jakobsen. "J'adore en effet courir en Zélande. Ces petites côtes et ces virages me conviennent tout particulièrement. On est arrivé en groupe sur le circuit local, et c'était vraiment l'idéal pour moi..."

"Quel plaisir, mais aussi quelle fierté, de faire partie d'une équipe aussi forte que Quick-Step Floors. Mes équipiers ont réalisé du très grand travail pour m'aider à gagner ici. Je ne pouvais en aucun cas les décevoir", conclut Fabio Jakobsen.