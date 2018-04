Fabio Jakobsen remporte le GP de l'Escaut, nouveau succès pour Quick-Step Floors

Le Néerlandais Fabio Jakobsen a remporté le 106e Grand Prix de l'Escaut (1.HC), mercredi, au terme des 200,4 km de course entre Terneuzen (Pays-Bas) et Schoten. Le coureur de Quick-Step Floors s'est imposé au sprint devant l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et le Britannique Christopher Lawless (Sky). Le premier Belge est Jens Debusschere, quatrième.

Peu avant la mi-course, 35 coureurs, dont notamment Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Tony Martin et Kris Boeckmans, ont été mis hors course pour avoir franchi un passage à niveau fermé.

A une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, le Canadien Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) et le Britannique Owain Doull (Sky) se sont échappés.

Le quintuple vainqueur de l'épreuve et double tenant du titre, Marcel Kittel, était victime d'une crevaison à 12 km de l'arrivée et, pas au mieux, n'était pas en mesure de réintégrer le peloton.

Duchesne et Doull étaient repris à 8 km de l'arrivée. Malgré une tentative du Néerlandais Jos van Emden (LottoNL-Jumbo) à 5 km de la ligne, la victoire se jouait, comme de tradition, au sprint. A ce petit jeu, Jakobsen se montrait le plus rapide. Le Néerlandais, 21 ans, s'offre une deuxième victoire professionnelle après la Nokere Koerse le 14 mars dernier. C'est déjà la 24e victoire de Quick-Step Floors cette saison. Ackermann prenait la deuxième place et Lawless complétait le podium. Debusschere devait se contenter de la quatrième place. Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) est septième et Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise) huitième.