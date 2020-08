Fabio Jakobsen rapatrié aux Pays-Bas en avion médicalisé ce mercredi

Une semaine après sa terrible chute, Fabio Jakobsen va quitter la Pologne. Il prendra la direction des Pays-Bas ce mercredi à bord d’un vol médicalisé.



Le sprinter néerlandais sera accueilli dans un hôpital universitaire où il sera pris en charge par des spécialistes pour la suite de sa revalidation. Opéré au niveau du visage, le coureur de Deceuninck-Quick Step est encore loin d’en avoir terminé avec les interventions chirurgicales. On sait qu’il n’y a pas de séquelles au niveau cérébral. Les médecins néerlandais doivent encore déterminer l’étendue des dégâts au niveau des muscles et des tendons.



"Il y a une semaine, on pensait qu’il allait mourir. Le voir rentrer aux Pays-Bas, plus près de sa famille est déjà une nouvelle fantastique", nous a confié Patrick Lefevere.



La revalidation du champion des Pays-Bas sera longue et son équipe compte bien lui laisser tout le temps nécessaire pour se reconstruire.