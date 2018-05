Fabio Jakobsen offre la 1e étape à Quick-Step Floors au Tour des Fjords

Fabio Jakobsen a remporté la première étape du Tour des Fjords cycliste (2.HC), mardi en Norvège. Le Néerlandais de 21 ans s'est imposé au terme d'un sprint massif qui a ponctué les 191 km parcourus entre Lindesnes et Grimstad. Il a devancé sur la ligne ses compatriotes Moreno Hofland (Lotto-Soudal) et Timo Roosen (LottoNL-Jumbo). Grâce à sa troisième victoire de la saison (après la Nokere Koerse et le GP de l'Escaut), Jakobsen porte le compteur de Quick-Step Floors à 34 victoires en 2018. Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen-Baloise) a terminé premier Belge à la 10e place.

Lors de la première étape de la course de trois jours en Norvège, sans difficulté, les sprinters semblaeint tout destinés à s'adonner à l'arrivée à leur exercice préféré.

Cinq coureurs étaient décidés de ne pas se laisser faire. L'Espagnol Carlos Verona (Mitchelton-SCOTT), le Norvégien Henrik Evensen (Joker Icopal), le Tchèque Frantisek Sisr (CCC Sprandi Polkowice), le Britannique Daniel Pearson (Aqua Blue Sport) et le Néerlandais Floris Gerts (Roompot - Nederlandse Loterij) ont attaqué et compté une avance maximale de 2:30.

Dans le peloton, les Quick-Step Floors, qui roulaient pour Jakobsen, tenaient les rênes en mains et l'avance a fluctué autour de deux minutes pendant la majeure partie de la course. Sky et Dimension Data ont également placé un homme devant le peloton dans la finale. Les cinq coureurs échappés ont été repris à 8 kilomètres de l'arrivée, ce qui laissa place au sprint attendu dans les rues de Grimstad.

Mercredi, la 2e étape, longue de 188 km, mènera le peloton de de Risor à Kristiansand.