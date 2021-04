Fabio Jakobsen : "J’ai hâte de courir à nouveau, même si ça me fait un peu peur…"

Fabio Jakobsen va faire son grand retour à la compétition ce dimanche au Tour de Turquie. Huit mois après avoir été la victime d’un très grave accident sur le Tour de Pologne, le 6 août 2020, il revient déterminé. Il est évidemment très excité de retrouver la compétition avec Deceuninck Quick-Step, sa "deuxième famille". Mais une part de crainte est également bien présente…

Dans un long entretien publié par son équipe, le sprinteur de 24 ans semble avoir retrouvé le sourire. Seules quelques cicatrices sur le visage sont les stigmates de la période très compliquée qu’il a vécue ces derniers mois, avec notamment de nombreuses opérations et une reconstruction faciale. Des moments difficiles où il a pu compter sur ses proches.

"Je vais plutôt bien, je suis en train de me reconstruire une condition physique. Ça fait du bien d’être sur un vélo et de vraiment vivre à nouveau comme un cycliste professionnel. Mon rapport avec la plupart de mes équipiers s’est renforcé, j’ai vraiment pu ressentir cette connexion entre nous. On dit toujours qu’on est le Wolf Pack et on prend soin des autres comme si on était une famille. Mais c’est vraiment quand quelque chose comme ça arrive à l’un d’entre nous, que l’on peut ressentir que ça nous rapproche tous. Tout le monde m’a soutenu sur ma route pour revenir. Tout comme ma famille, à la maison. Mais l’équipe est ma deuxième famille. J’aime vraiment passer du temps avec eux, tout le monde a tellement bien pris soin de moi."

Revoir quelques personnes lui a fait le plus grand bien : "Je viens seulement de revoir certains coéquipiers pour la première fois depuis l’accident, certains membres du staff aussi. A cause du Covid et des restrictions. Mais ça m’a vraiment fait du bien de les revoir, c’était assez touchant pour moi comme pour eux. Avoir pu me ré-entrainer plusieurs jours avec mes équipiers, passer du temps avec eux, manger à la même table… Ces choses simples sont vraiment devenues spéciales pour moi. Je les ai vraiment beaucoup appréciées."

►►► À lire aussi : Sept mois après son horrible accident, Fabio Jakobsen a demandé sa compagne en mariage

On sent le coureur encore fortement touché au moment d’évoquer la période qui a suivi son retour de Pologne : "Ma famille a vraiment constitué mon pilier à la maison. Quand je suis revenu, après avoir été rapatrié de Pologne, je n’étais pas du tout capable de m’occuper de moi. Ma famille l’a fait pour moi. Ils représentent tout à mes yeux. Alors que c’était aussi compliqué pour eux de voir leur fils, leur frère revenir dans cet état. C’est aussi grâce à eux que j’ai pu m’en sortir, ils m’ont vraiment accordé beaucoup de leur temps. Je leur en serai éternellement reconnaissant."