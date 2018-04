Fabio Aru leader d'UAE Emirates au Giro "pour jouer les premiers rôles"

Fabio Aru sera le leader de la formation UAE Team Emirates sur le Tour d'Italie, qui débute le 4 mai. Troisième de l'épreuve en 2014 et deuxième en 2015, le champion d'Italie revient au Giro avec l'ambition d'avoir "un gros impact" sur la course.

"Fabio arrive au Giro avec une énorme envie de jouer les premiers rôles, c'est une sensation de forte attirance vis à vis de la 'course rose' qui lui permettra de donner le maximum en toute circonstance", a déclaré le manager général de l'équipe, Giuseppe Saronni. "A ses côtés, il aura une équipe de coureurs capables de ressentir les mêmes émotions et d'agir avec les mêmes motivations."

Outre Aru, la formation comprend quatre autres Italiens, Diego Ulissi, Valerio Conti, Manuele Mori, Marco Marcato, le Colombien Darwin Atapuma, le Slovène Jan Polanc et le Norvégien Vegard Stake Laengen. "Les trois coureurs étrangers ont démontré d'apprécier la 'course rose' et de pouvoir contribuer à l'enthousiasme au sein du groupe. Ces gars ont une bonne habitude au succès sur les routes du Giro, il suffit de se souvenir des six victoires d'étapes d'Ulissi, des deux de Polanc et des trois d'Aru."