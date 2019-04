Fabio Aru, 28 ans, opéré avec succès

Fabio Aru (UAE Team Emirates) a été opéré avec succès lundi à Prato en Italie. Le coureur italien de 28 ans devait passer sur le billard après qu'on a découvert qu'il souffrait d'un rétrécissement de l'artère iliaque de la jambe gauche.

Fabio Aru n'arrivait plus à atteindre son niveau habituel depuis un certain temps. La cause en a été mise en lumière il y a deux semaines. Le rétrécissement provoquait une mauvaise circulation dans la jambe gauche à l'effort, une condition assez rare dont les cyclistes professionnels peuvent souffrir en raison de leur position sur le vélo.

Après son angioplastie, Fabio Aru va quitter l'hôpital dans les jours qui viennent. Il va devoir observer un mois de repos avant de reprendre l'entraînement. Son retour dans le peloton est prévu dans trois ou quatre mois.