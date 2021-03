Fabian Cancellara vibre en regardant la génération Van Aert – van der Poel

" A mes yeux j’ai gagné beaucoup de courses, peut-être que certains disent que je n’ai pas gagné beaucoup de courses mais je suis heureux et fier. Toutes ces années que j’ai passées dans le cyclisme c’est un bonheur. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Mais, il n’y a pas que les jolis moments, il y a aussi les moments difficiles . 2008, après le Tour et les discussions de dopage, 2010 avec le moteur, les chutes à Londres où je perds l’occasion d’avoir une médaille. La chute avec le maillot jaune après l’étape de Huy et je dois quitter le Tour. Ce sont des moments difficiles mais ils sont aussi importants. Ce sont ceux-là qui permettent aux sportifs de devenir des champions ".

Malgré un emploi du temps hyperchargé dans sa vie de retraité, Fabian Cancellara garde un œil averti sur les courses. Au jeu des comparaisons, il avoue d’ailleurs avoir vibré en suivant le calendrier italien de ce début de saison par rapport à une course au soleil qui l’a moins inspiré. "Ce n'est pas contre Paris-Nice mais cette année, le Strade Bianche et Tirreno étaient un véritable spectacle. C’était une propagande pour le cyclisme. Quand on voit la bataille entre Van Aert, van der Poel et Pogacar, le côté dramatique… la façon dont les coureurs ont fait la course, j’espère que ça va renforcer la situation économique et politique du cyclisme. Si tout le monde va dans la même direction, tout le monde récoltera les fruits, mais dans les coulisses pour le moment les gens ont une vision plus égoïste".

Un spectacle que l’on doit principalement aux jeunes loups du peloton qui ne comptent pas le nombre des années pour justifier leurs âmes bien nées. "Cela fait déjà deux ans que le changement est là mais cette année, ça se marque encore plus fort. Ce n’est pas la révolution du cyclisme mais c’est une nouvelle décennie qui commence".

Quand il parle cyclisme, Cancellara garde son enthousiasme et sa passion. Les jeunes stars d’aujourd’hui lui rappellent la belle époque de ses vingt ans quand il roulait avec Pozzatto, Bodrogi ou Evans dans les rangs de l’équipe espoir de la Mapei.

"En 2001, j’ai eu pour la première fois un cardio pour mesurer les performances cardiaques. Aujourd’hui les jeunes en juniors voire en cadets s’entraînent déjà avec les watts. C’est plus professionnel qu’avant. On le voit aussi avec Van Aert ou van der Poel, il travaille l’endurance et puis boum… cela fuse. Evenepoel pareil, il vient du foot. Après deux années de vélo, il est déjà là. Cela change les courses mais je pense aussi que ces jeunes dureront moins longtemps. Ils feront moins d’années que des Gilbert ou des Van Avermaet".

Une fougue qu’il a connue lorsqu’il était dans la dream Team espoir de la Mapei, une équipe développement avant l’heure.

"L’exemple que je donne souvent c’est l’équipe jeunes de chez Mapei où j’ai roulé jusqu’en 2002. On voulait faire toutes les courses et donner le maximum. Je vois la même chose maintenant. Matthieu van der Poel, Van Aert, Pogacar et même Mauri Vansevenant, dans toutes les courses il y a toujours quelqu’un de super jeune qui fait le spectacle.

Les jeunes sont sans complexe, ils réfléchissent moins que les vieux, ils habitent seuls ou avec une copine mais ils n’ont pas de famille, pas de responsabilité, pas encore de pression. Ils n’ont pas encore vécu beaucoup d’années dans ce monde, ils sont moins fatigués".