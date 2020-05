Evenepoel spectateur amusé du défi de Campenaerts, à fond la caisse en Ardenne

Privés de compétition depuis plus de deux mois, les cyclistes ne manquent pas d'imagination pour garder leur motivation intacte et s'entraîner en s'amusant...

Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), par exemple, s'est lancé un drôle de défi en Ardenne : en mode "contre-la-montre" pendant vingt minutes, le recordman de l'heure devait décrocher de sa roue trois autres cyclistes, et non des moindres : Louis Vervaeke, professionnel chez Alpecin-Fenix, Jef Van Meirhaeghe, triathlète et ancien pro chez Topsport Vlaanderen, et enfin Rik Verbrugghe, ancien spécialiste du chrono et désormais sélectionneur national.

Le quatuor n'était pas seul sur les routes ardennaises, puisqu'une voiture de l'équipe NTT, mais aussi un scooter piloté par le papa de Victor Campenaerts où avait également pris place l'ancien professionnel Bram Tankink, dans le rôle du commentateur, étaient de la partie.

Enfin, en guest star, Remco Evenepoel, qui s'entraîne toujours avec plaisir en Ardenne, a pour sa part joué le rôle du spectateur amusé...