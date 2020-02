Evenepoel se rapproche de la victoire à San Juan, Stybar remporte la 6e étape en filou

Remco Evenepoel a fait un pas de plus vers la victoire finale du Tour de San Juan samedi en négociant sans problème la 6e étape de la course à étapes argentine. Quelque peu bousculé vendredi sur un terrain plus propice aux attaques, le jeune leader de l'équipe Deceuninck Quick Step n'avait pas grand-chose à craindre ce samedi tout au long des 174,5 km d'une étape qui ne présentait que deux difficultés répertoriées.

La journée de l'équipe belge s'est d'ailleurs terminée de la meilleure des manières avec le succès d'étape qui est revenu à Zdenek Stybar. Le Tchèque a attaqué à 500m du but dans les courbes sinueuses du circuit automobile d'El Villicum. Solide, il a résisté au retour du peloton pour s'imposer avec quelques mètres d'avance sur le Colombien Juan Sébastian Molano (UAE Emirates).

A la veille de la dernière étape complètement plate dans les rues de San Juan (141,3 km), Remco Evenepoel doit gérer une avance de 33 secondes sur l'Italien Filippo Ganna et d'une minute sur l'Espagnol Oscar Sévilla.