Evenepoel, Roglic, Bernal : les hommes de Grands Tours montrent déjà les dents

La saison cycliste a repris sur les chapeaux de roues ces deux dernières semaines. Roi des Classiques, Wout Van Aert a dominé le Strade Bianche avant de signer un podium sur Milan-Turin et une victoire mémorable à Milan – Sanremo. En dehors de ces trois courses d’un jour, le peloton a surtout eu l’occasion de s’exprimer sur les courses à étapes qu’elles soient de trois, quatre ou cinq jours. Et pour la reprise des hostilités deux hommes ont particulièrement impressionné : notre phénomène Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic. A 20 ans, 6 mois et 15 jours, le Belge de Deceuninck – Quick Step est devenu le plus jeune coureur à remporter une course par étapes du WorldTour dimanche en dominant d’une main de maître le Tour de Pologne. Déjà vainqueur au Tour de Burgos la semaine précédente, Evenepoel n’a pas fait dans la dentelle en accablant des adversaires solides comme Jakob Fuglsang, Richard Carapaz, Simon Yates ou Mikel Landa. Ceux qui pensaient que ses victoires au Tour de San Juan et au Tour d’Algarve en début de saison n’étaient que des feux de paille doivent se rendre à l’évidence : le 'petit cannibale' est déjà prêt pour quelque chose de grand. Solide en montagne, il aura également trois contre-la-montre individuels à son avantage lors du prochain Giro où la tenue sur trois semaines semble être la seule interrogation qui lui pend au nez.

Roglic et Jumbo-Visma sourient, Ineos et Froome inquiètent Egan Bernal et Christopher Froome - © GUILLAUME HORCAJUELO - AFP L'autre gaillard du moment, s'appelle Primoz Roglic. Le nouveau champion de Slovénie a brillé sur le Tour de l'Ain le week-end dernier. Deuxième de la première étape vendredi, le vainqueur de la dernière Vuelta a corrigé la concurrence en s'adjugeant les deux étapes de montagne suivantes dont la dernière au sommet du Grand Colombier. Une belle démonstration de force face à Egan Bernal qui a échoué à 18 secondes (principalement des bonifications) de Roglic au général. Le jeune Colombien n'est pourtant pas en reste. Vainqueur de la Route d'Occitanie la semaine dernière, Bernal a montré qu'il serait bien au rendez-vous dans moins de vingt jours pour défendre son titre au prochain Tour de France. En dehors du duel Roglic - Bernal, qui se poursuivra à partir de mercredi au Critérium du Dauphiné, ce sont les prestations de leurs équipes qui ont interpellé. Avec Steven Kruijswijk (4e), George Bennett (6e) et Tom Dumoulin (11e), la formation Jumbo-Visma a montré qu'elle disposait du bloc le plus solide autour de Roglic en montagne. Ineos s'est montrée plus fébrile. L'équipe britannique alignait pourtant Christopher Froome, Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart autour de son leader colombien mais ces lieutenants de luxe ne sont jamais parvenus à suivre le rythme des meilleurs. Froome, dont la place dans la prochaine sélection d'Ineos pour le Tour n'est pas garantie, a semblé particulièrement en méforme. "Je ne le considère plus un des prétendants à la victoire sur le Tour. On peut clairement voir qu'il n'a pas le niveau pour le gagner", a constaté Bauke Mollema, interrogé par la télévision néerlandais NOS en marge de l'épreuve.

Quintana est dans le coup, Vlasov étonne, Movistar déçoit Nairo Quintana - © SYLVAIN THOMAS - AFP Troisième sur le Tour de l’Ain, Nairo Quintana est toujours resté dans les roues des meilleurs jusqu’à la dernière étape où il a concédé six secondes à Primoz Roglic. De bonnes sensations donc pour le Colombien qui confirme après un début de saison encourageant. Plus surprenant et moins connu, le jeune russe Aleksandr Vlasov (24 ans) s’est lui positionné comme l’un des possibles outsiders pour le prochain Tour d’Italie. Le coureur d’Astana a terminé à la troisième place de la Route d’Occitanie à une vingtaine de secondes de Bernal et juste derrière son compatriote Pavel Sivakov (Ineos). Il a ensuite épaté quelques jours plus tard sur le Mont Ventoux Dénivelé Challenge où il s’est imposé devant Richie Porte, Guillaume Martin, Pierre Latour et Fabio Aru. Côté Français, Romain Bardet court encore après sa meilleure forme après sa 8e place en Occitanie tandis qu’il ne manque pas grand-chose à Thibaut Pinot, 4e de l’épreuve, pour être dans la roue des meilleurs. Pas de quoi encore s’inquiéter pour ces coureurs contrairement aux leaders de l’équipe Movistar. Engagés sur le Tour de Burgos, Alejandro Valverde (15e), Enric Mas (35e) et Marc Soler (86e) ont lancé des signaux inquiétants au même titre que Miguel Angel Lopez (Astana), 26e en Occitanie et 12e au Mont Ventoux Challenge. Alors que Rigoberto Uran et Emmanuel Buchmann n’ont pas encore repris les hostilités, Tadej Pogacar et Vincenzo Nibali ont choisi la route des Classiques pour entamer leur saison post-confinement. Le jeune slovène s’est distingué avec sa 13e place aux Strade Bianche et sa 12e position à Sanremo. L’Italien a chuté en Toscane avant de manquer de fraîcheur sur le Gran Trittico Lombardo et sur Milan – Sanremo. Des tests qui laissent peu d’indices à quelques jours du Tour de Lombardie, samedi, où le double vainqueur de l’épreuve se frottera à Remco Evenepoel à moins de deux mois du Giro.