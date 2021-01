Evenepoel remet un ancien entraîneur de Festina à sa place "en mode De Bruyne"

Du haut de ses 20 ans, Remco Evenepoel est particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Et alors qu'il est en pleine rééducation suite à sa grosse chute lors du Tour de Lombardie et qu'il peaufine sa condition, le Belge a, à nouveau prouvé qu'il n'a pas sa langue dans sa poche.

Alors qu'un ancien entraîneur de chez Festina, Antoine Vayer, sous entendait sur Twitter que Remco avait rapidement perdu du poids et pouvait donc potentiellement avoir eu recours au dopage, celui-ci lui a laconiquement répondu. "Le plus important est que je suis heureux dans ma vie et que je m’en b*ts les c***lles de tes commentaires. Bonne journée."

Les propos sont "en mode De Bruyne" mais le message, lui, est passé.

Ci-dessous, la réponse de Vayer. Ambiance, ambiance.