Evenepoel : "Le directeur sportif me trouvait bien et m'a dit de tenter quelque chose"

Autoritaire vainqueur de la troisième étape du Tour de Burgos, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a une fois de plus prouvé son talent. Il a dompté les pentes du Picon Blanco, le vent et un sacré plateau.



"Il avait beaucoup de vent de face dans les derniers kilomètres, c’était difficile. Ça roulait vite mais le vent est le même pour tout le monde. Et comme j’ai vu que l’écart se creusait, je sentais que c’était bon", a commenté notre compatriote juste après l’arrivée. "Le premier objectif était de ne pas perdre de temps dans cette troisième étape. Et puis le DS (directeur sportif) m’a dit dans l’oreillette de tenter quelque chose. Il trouvait que j’avais l’air bien sûr les images. C’était dur. Mais sans prendre de risque, on ne gagne pas".



La victoire finale "n'est pas encore dans la poche"



Comme souvent, Remco a eu un mot pour ses équipiers. "Rien n’aurait été possible sans l’équipe. Ils m’ont protégé du vent toute la journée, ils m’ont amené les bidons. Je les remercie. Après, c’était mon job de finir le travail".



Evenepoel a aussi pris le pouvoir sur ce Tour de Burgos avec 18 secondes d’avance sur George Bennett et 32 sur Mikel Landa. De quoi envisager de remporter sa troisième course par étapes de la saison après les Tours de San Juan et d’Algarve.

"La victoire et le maillot, c’est un rêve. Je vais maintenant essayer de garder le maillot. Ce n’est pas encore dans la poche. Il reste une étape plate et une arrivée au sommet. J’ai confiance dans l’équipe et l’équipe a confiance en moi", a-t-il conclu.