Evenepoel : "Je ne m'attendais pas à être à ce niveau-là"

Une nouvelle fois auteur d’un grand numéro sur ce Tour de Belgique, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a conservé son maillot bleu de leader à l’issue de la 4ème et avant-dernière étape de l’épreuve.

"Tout s’est passé comme nous le voulions. Lotto a attaqué assez tôt et rapidement. Le peloton n’a pas paniqué et su mettre un rythme de plus en plus intense pour rattraper les échappés. Toute l’équipe (Deceuninck-Quick Step) a fait une belle course et à la fin, c’était à moi de contrer les attaques. C’est ce que j’ai fait. J’arrive avec Victor Campenaerts et Andreas Kron. Victor peut être très fier de sa course, nous le sommes aussi. J’ai vu une équipe extraordinaire aujourd’hui" a-t-il déclaré après l’étape.

A la Roche aux Faucons, il lui aura pourtant fallu contrer l’attaque de Tim Wellens, 2ème au général ce matin, pour conserver son maillot bleu : "Je n’ai jamais paniqué. J’ai pensé à Liège-Bastogne-Liège où Wellens avait aussi attaqué assez tôt dans la Roche aux Faucons mais avait craqué. A la Roche aux Faucons, il y a beaucoup de vent. On m’a dit que Wellens faiblissait un petit peu, je me suis donc dit qu’il fallait y aller à fond jusqu’à l’arrivée. Après, c’est assez normal mais je n’avais plus de jus dans les jambes pour le sprint. Je ne m'attendais pas à être à ce niveau-là, cela m'étonne moi-même. Je pense que cette aventure du Tour de Belgique m'a aidé à devenir plus adulte au sein du peloton. Je travaille, je me soigne mais je dois aussi beaucoup à mon équipe, au staff, aux coureurs, qui m'aident à rester calme. Cela me donne beaucoup de courage et de motivation".



Dimanche, le peloton s’élancera de Tongres pour la dernière étape du Tour de Belgique. L’arrivée devrait se jouer au sprint massif à Beringen. Sauf surprise, Remco Evenepoel devrait rester leader du classement général et remporter son premier Tour chez les professionnels. Il ne célèbre toutefois pas encore : "J’ai tout donné jusqu’à l’arrivée mais je me sens déjà bien pour demain. Il y a encore une grosse course à faire, j’ai un bon avantage. Si nous contrôlons la course avec l’équipe, il ne devrait pas il y avoir de problème. Mais on ne sait jamais. Si j’arrivais avec le maillot bleu, ce serait top. Mais nous avons aussi le maillot rouge à défendre, nous allons essayer de faire gagner l’étape à Fabio (Jakobsen). Et là, ce serait une belle semaine pour nous".