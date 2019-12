Evenepoel : "J'essaie de garder les pieds sur terre"

Remco Evenepoel est devenu à moins de 20 ans - il les fêtera le 25 janvier prochain - Sportif belge de l'année 2019, un après avoir été élu Espoir de l'année. "On dit toujours que tout ce qui est bon arrive vite, donc je pense que c'est bon", a réagi le jeune champion.

Il l'admet, il ne réalise pas encore très bien tout ce qui lui arrive: "Je pense que non. J'essaie de garder les pieds sur terre, je regarde vers l'avant, j'ai mes objectifs pour l'année prochaine, ça va me donner beaucoup de moral et de motivation."

Le jeune coureur ajoute: "C'est incroyable. Je pensais que Victor Campenaerts allait gagner grâce à son record de l'heure. Je suis surpris mais très fier. Je n'ai pas de mots pour ça et ça ne m'arrive pas très souvent. L'année dernière, j'étais l'Espoir et maintenant je suis le Sportif de l'année. Un tel prix ne fait que me motiver davantage pour l'avenir. Cela ne me rend pas nerveux, je veux y aller encore plus fort. Il en sera toujours ainsi à l'avenir. Je reçois aussi beaucoup d'aide, de ma famille, de ma petite amie et bien sûr de ma fantastique équipe (Deceuninck-Quick Step, NDLR). Pour l'année prochaine, j'ai quatre grands objectifs: Liège-Bastogne-Liège, le contre-la-montre olympique à Tokyo, la course sur route de la Coupe du Monde et le Tour de Lombardie". Il reconnait que c'est ambitieux mais il considère qu'il doit l'être pour parvenir à atteindre ses objectifs.

"Succéder aux plus grands sportifs belges signifie beaucoup pour moi", a ajouté Remco Evenepoel qui refuse de ressentir la pression. "J'essaie de me concentrer sur ce que je dois faire."

La pression lui passe littéralement au-dessus de la tête: "J'essaie de ne pas faire attention à beaucoup de points négatifs. J'essaie de continuer avec mon job et mon vélo. Avec mes objectifs en tête... Je me préoccupe seulement de ce que je dois faire et c'est ça qui m'aide à réaliser ce que je réalise."

Il a déjà du faire de la place pour stocker toutes les récompenses qu'il ramène chez lui: "La semaine dernière ma maman a retiré ceux de l'année passée donc maintenant il y a de la place" rit-il.