Evenepoel : "J'ai déjà de très bonnes jambes, c'est bon signe"

Remco Evenepoel a marqué son territoire au Tour de San Juan mardi en dominant le contre-la-montre au programme lors de la 3e étape. Seul l’Italien Filippo Ganna a pu limiter les dégâts et a accusé un retard considérable de 32 secondes sur un parcours qui n’était pas particulièrement long. Les 15,2 km affrontés par le peloton se sont visiblement révélés plus durs qu’ils ne paraissaient.

"Le contre-la-montre était court mais j’avais l’impression que c’était le plus long de ma vie à cause de ces longues lignes droites. Même l’ascension m’a semblé interminable", a confirmé Evenepoel dans un communiqué de l’équipe Deceuninck – Quick Step.

"J’étais là pour gagner et je suis content d’avoir atteint mon objectif", a-t-il ajouté. "J’ai gagné du terrain sur le plat où j’ai pu imprimer un bon rythme mais j’ai aussi pu accélérer dans la montée. Cela veut dire que j’ai de belles jambes et c’est une belle sensation si tôt dans la saison."

Troisième l’an dernier lors d’un contre-la-montre moins vallonné sur cette même épreuve, Evenepoel devient de plus en plus redoutable dans les épreuves contre le temps. Il se réjouit d’ailleurs d’avoir pu étrenner son maillot de champion d’Europe de la spécialité. "C’était mon premier contre-la-montre de l’année et ma première course avec le maillot de champion d’Europe. C’est beau de gagner directement. C’est aussi chouette d’être en tête du classement mais je ne dois pas perdre la concentration. Il reste encore quatre étapes. Je ne pense pas à gagner le général. Je vais penser jour après jour et tenter d’aider l’équipe. On verra à la fin de la semaine ce que ça donne."