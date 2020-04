Evenepoel impatient avant le Tour de Suisse virtuel : "Ça devrait être fun"

Remco Evenepoel prend goût au cyclisme virtuel. Après le Tour des Flandres, le champion d’Europe du chrono sera de retour sur le rouleau pour disputer le Tour de Suisse "on line".



Dès ce mercredi 22 avril, Remco et les autres devront disputer cinq courses individuelles d’une heure chacune sur des vélos d’entraînement connectés à la plate-forme Rouvy. Des équipes de trois coureurs - Evenepoel est associé à Dries Devenyns et Pieter Serry – vont s’affronter sur un parcours qui mélange des profils plats, vallonnés et montagneux.



Le coureur de Deceuninck-Quick Step est impatient de débuter de Digital Swiss 5. "J’ai parlé aux autres gars et ils ont tous très envie de débuter, ça devrait être fun. Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre, mais une chose est sûre : cela promet d’être une course indoor excitante. Ce qui est plus que bienvenu dans cette période calme et étrange. C’est super pour nous, c’est aussi super pour nos fans", dit-il.



Un vendredi chargé à l’assaut du Mur de Grammont



Evenepoel a l’avantage d’avoir déjà participé au Ronde virtuel. "C’était très dur. J’ai toujours été meilleur sur la route que sur les rouleaux. Cela faisait plaisir de ressentir le goût compétition", expliquait-il dans un Insta Live RTBF Sport.



Le vainqueur de la Classica San Sebastian ne se contentera pas d’une heure de vélo par jour. Vendredi, il se lancera dans un nouveau challenge. Après sa sortie de sept heures, après ses 301 kilomètres du week-end dernier, il va se frotter au Mur de Grammont qu’il prévoit de gravir au moins dix fois consécutivement. Une nouvelle fois pour soutenir le personnel soignant.