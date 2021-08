Evenepoel "heureux de gagner dans ma ville", Gilbert "déçu d’être distancé à cause d’une erreur de parcours"

Remco Evenepoel a remporté la Brussels Cycling Classic. Le Belge était heureux à l’arrivée de cette victoire, la 2e en une semaine après la Course des Raisins.

"Une victoire c’est une victoire, peu importe la manière et ça fait toujours du bien de gagner. En plus ici dans ma ville, c’est chouette", commence par expliquer Remco à notre micro.

Et d’ajouter : "C’était une course très dure. J’avais l’impression qu’elle serait plus dure que celle d’Overijse car on a commencé à rouler fort à 90km de l’arrivée. C’était deux heures à fond et à la fin on voit le passage du groupe qui part à droite. J’étais surpris car je connais la route. Il ne faut pas attendre non plus et on en a profité. A la fin je mets une belle attaque et c’était dur de tenir car c’était vent de face, surtout après 200km. C’est une victoire proche de la maison et en solitaire comme j’aime bien."

Cette victoire a aussi un goût en plus pour le coureur de la Deceuninck Quick Step. Car la course passait devant sa maison.

"Il y avait plein de monde qui criait, ça donne du punch pour pousser encore plus. C’est incroyable d’avoir une course qui passe devant ma maison. C’est une journée parfaite je pense."

Avec ces deux belles victoires, Evenepoel pourrait envisager sa sélection pour les championnats du monde sur route. Mais Remco n’en fait pas une fixation.

"Je pense que j’ai regardé le parcours un peu mieux. Et à Louvain c’est moins dur. C’est le sélectionneur qui décide si je me concentre plus sur le contre-la-montre. Je ne serai pas fâché si je ne suis pas dans la sélection de toute façon."