"Evenepoel était trop fort", reconnaît Wellens

Tim Wellens (Lotto Soudal) s'est classé troisième du classement final du 89e Tour de Belgique cycliste (2.HC) qui s'est achevé dimanche à Beringen. La victoire finale de Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) n'a pas été menacée dans la dernière étape.

"Gagner était déjà l'objectif principal cette année, mais ce ne fut pas possible. Remco Evenepoel était trop fort. Même s'il n'a que 19 ans. Samedi, j'ai subi un gros compte de sa part. C'est là que je perds le Baloise Belgium Tour. Je dois l'accepter. J'attends avec impatience les courses à venir. Je vais au Tour de France sans grandes courses par étapes. C'est quelque chose de nouveau pour moi et j'espère que c'est la bonne façon de faire pour disputer le Tour", a dit Tim Wellens.

Tout comme Evenepoel, Wellens a été impliqué dans la chute survenue dans les dernières centaines de mètres qui précédé l'arrivée. "J'ai eu quelques écorchures à cause de cette chute. Les risques du métier ! C'était ma première participation à ce Baloise Belgium Tour et je l'ai appréciée. J'aime beaucoup cette course par étapes. Et nous pouvons rentrer chez nous avec l'équipe satisfaite d'une deuxième et d'une troisième place au classement général final. Et nous prenons avec Victor Campenaerts samedi et moi vendredi deux victoires d'étape. Bien sûr, j'aurais préféré finir cette course de cinq jours en vainqueur final."