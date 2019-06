Evenepoel espère augmenter son avance dans le chrono

Remco Evenepoel a réalisé un exploit jeudi dans la finale de la 2e étape du Tour de Belgique cycliste, le Baloise Belgium Tour, qui reliait Knokke à Zottegem. Le jeune homme de 19 ans a attaqué à 12 kilomètres de la ligne d'arrivée et a décroché la première victoire de sa carrière chez les pros, s'emparant au passage du maillot bleu de leader du classement général.

"Ce parcours n'était pas vraiment mon truc, mais il était assez difficile pour faire une petite différence. Dans la finale, j'ai réussi à sortir avec Victor Campenaerts. Il m'a vite dit qu'il n'était pas autorisé par son équipe à coopérer et qu'il resterait dans ma roue. C'était le signal pour moi de continuer à fond. Ceci avec les risques nécessaires. Après tout, j'ai pris tous les virages à la limite. Malheureusement, Victor Campenaerts est tombé. J'espère qu'il va bien. Apparemment, il est arrivé avec le peloton et pourra peut-être repartir demain. Si Victor ne tombe pas, je ne gagnais peut-être pas aujourd'hui. Cela aurait été une performance si j'étais arrivé avec lui de toute façon, mais les choses se sont passées différemment", a souri Remco Evenepoel.

Cette deuxième étape a été une véritable course par élimination.

"L'équipe m'avait prévenu de rouler avec prudence à l'avant. J'ai suivi ce conseil et je me suis positionné devant avant chaque côte ou zone dangereuse", a poursuivi Remco Evenepoel. "Je me sentais vraiment bien et je voulais attaquer. Ce n'est pas une course par étapes du plus haut niveau mais c'est une course en Belgique. J'ai eu beaucoup de supporters le long de la route. Je suis passé devant mon club de supporters au Mur de Grammont. Bref, c'était une accumulation de choses agréables".

Remco Evenepoel a une bonne chance de remporter ce Baloise Belgium Tour.

"J'ai une minute d'avance sur les autres. Pendant le contre-la-montre individuel (vendredi à Grimbergen sur 9,2 km), je ferai tout ce que je peux pour prendre un peu plus de temps sur mes concurrents les plus proches si c'est possible. J'ai une certaine marge. De plus, je peux partir dernier dans la course contre-la-montre et ainsi obtenir tous les temps intermédiaires, ce qui est aussi positif", a conclu Remco Evenepoel.