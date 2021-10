Evenepoel : "Encore des paliers à franchir pour défier Pogacar, Bernal ou Roglic"

La saison de Remco Evenepoel a pris fin ce dimanche avec une 5e place lors du Chrono des Nations en Vendée. Une course où il espérait faire mieux mais qu’il quitte finalement avec le sourire. “Je suis content de pouvoir partir en vacances. Cela me fera le plus grand bien, physiquement et mentalement", a-t-il affirmé à la DH après la course.

Le talent de Deceuninck Quick-Step, victorieux à 8 reprises cette saison, va s’octroyer trois semaines de coupure avant de préparer, tout doucement, la saison 2022. "J’en ai besoin, car cela fait un an et demi que je continue à travailler non-stop depuis ma chute et même avant", a ajouté Evenepoel, toujours dans les colonnes de la DH.

"Satisfait" de sa fin de saison et content "d’être revenu au plus haut niveau", Evenepoel veut approcher la prochaine saison avec ambition.

“Je suis revenu au niveau des meilleurs, à un très bon niveau mais pas encore à celui qu’on voulait et espérait, l’équipe et moi. On sait que j’ai plus de possibilités, mais il faut avoir encore un peu de patience, ça viendra, c’est sûr. Il faut avoir les jambes, les bons moments et un hiver sans problème. J’ai encore des paliers à franchir pour défier Pogacar, Bernal ou Roglic et surtout parvenir à les battre. J’espère que ce sera le cas dès la saison prochaine…”