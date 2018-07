Evenepoel domine la course sur route de l'Euro juniors avec près de 10 minutes d'avance

Dans la foulée de son titre européen dans le contre-la-montre, Remco Evenepoel a dominé outrageusement la course sur route aux championnats d'Europe de cyclisme juniors, dimanche à Zlin, en République Tchèque. Ivan Van Wilder termine 4ème.

Remco Evenepoel s'est rapidement détaché pour faire la course en tête, seul durant plus de 100 kilomètres. Cité comme l'un des plus grands espoirs belges, Remco Evenepoel comptait déjà plus de 6 minutes d'avance peu après la mi-course sur un parcours de 118,8 km, soit 11 tours de 10,8km.

Le jeune Belge, 2ème année junior, s'est même permis le luxe de doubler une vingtaine de coureurs. Il termine avec près de dix minute d'avance sur le Suisse Alexandre Balmer médaillé d'argent, 2ème à 9:44. et l'Espagnol Carlos Rodriguez Cano, 3ème, qui complète le podium.

Ilan Van Wilder, médaillé d'argent derrière Evenepoel dans le contre-la-montre, faisait partie du deuxième groupe de 8 coureurs derrière l'inaccessible Evenepoel. Il termine 4ème.