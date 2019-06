Evenepoel : "C'était impressionnant de voir tout le monde applaudir et crier mon nom"

Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step) a remporté ce dimanche le Tour de Belgique pour sa première participation chez les professionnels à seulement 19 ans.

L’étoile montante du cyclisme belge avait remporté la deuxième étape avant de se battre pour conserver son maillot bleu, notamment dans la Roche aux Faucons lors de la quatrième et avant-dernière étape : "Je me suis impressionné, je ne pensais pas déjà être capable de gérer une course de manière si mature. Hier, j’ai prouvé que j’avais déjà l’attitude d’un pro dans une course. Je ne peux qu’être satisfait. Je pense que ma victoire est méritée, j’ai été présent dans les étapes importantes. J’étais en bonne condition mais je ne suis pas encore à mon top. J’y serai d’ici deux ou trois semaines. Le but sera d’être performant aux championnats de Belgique, surtout au chrono. Après, il y aura la route et le but sera de se battre pour le maillot avec toute l’équipe. A titre personnel, la saison est en tout cas déjà réussie après cette semaine".

Ce dimanche, Evenepoel ne risquait plus grand chose. Malgré une chute dans le dernier kilomètre, il a pu rejoindre la ligne d’arrivée sur son vélo sous l’ovation du public : "A la fin, il y a eu la chute mais je n’ai rien, ce n’est pas grave. C’était impressionnant de voir tout le monde applaudir et crier mon nom. C’était vraiment beau".