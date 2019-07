Evenepoel aux côtés d'Alaphilippe au départ de la Clasica San Sebastian

Le Français Julian Alaphilippe, vainqueur l'an dernier, et Remco Evenepoel figurent parmi les huit coureurs de Deceuninck-Quick Step au départ de la Clasica San Sebastian (WorldTour) samedi, a annoncé la formation belge de Patrick Lefevere.

Tim Declercq, Dries Devenyns, l'Italien Eros Capecchi, le Danois Mikkel Honoré et l'Espagnol Enric Mas complètent la sélection pour cette course d'un jour de 227,3 km au Pays Basque propice aux grimpeurs et aux puncheurs.

Julian Alaphilippe, 5e du Tour de France qui s'est achevé dimanche où il a porté le maillot jaune durant 14 jours, l'avait emporté l'an dernier. Remco Evenepoel, vainqueur du Tour de Belgique, va disputer lui, à 19 ans, sa première course d'un jour comptant pour le WorldTour.

"Nous avons une forte équipe, très motivée, capable de jouer plusieurs cartes, mais l'idée est d'y aller pas à pas et de voir comment la course se déroule en espérant un bon résultat au bout de la journée", a confié Wilfried Peeters, directeur sportif de Deceuninck-Quick Step.