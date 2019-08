Evenepoel à Tokyo ? Lefevere donne son accord

Patrick Lefevere ne freinera pas les ambitions olympiques de Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). "S’il veut aller aux Jeux, il peut le faire", a confié le boss du Wolfpack à Het Laatste Nieuws.



Le coureur de Schepdal a validé son ticket en même temps qu’il remportait le titre européen du chrono ce jeudi à Alkmaar.



Lefevere aurait-il pu priver son jeune prodige du contre-la-montre aux anneaux ? C’était envisageable quand on sait que le manager de la formation belge n’a jamais été un grand fan des JO, pas assez porteurs sur le plan commercial. Surtout que pour briller au Japon, il faudra s’en donner les moyens. Placés au cœur de l’été, les JO demanderont une préparation spécifique (décalage horaire, adaptation au climat humide) qui forcément empiétera sur d’autres objectifs. Difficile à combiner avec une participation au Tour de France par exemple.



Mais on le sait Lefevere ne veut pas brûler les ailes de sa graine de champion. Le coureur et le manager travaillent en pleine confiance, une option de deux ans supplémentaires a même été levée récemment. Bref Remco est un cas à part et il bénéficie donc de plus de liberté. "Il est encore jeune et en plein développement. Il doit recevoir la chance de se développer. On ne va donc pas lui mettre des bâtons dans les roues. Remco n’aura que 20 ans l’année prochaine. C’est trop tôt pour rouler le Tour. Dans cette période, il aura donc les mains libres pour se préparer pour les Jeux".



Un Evenepoel motivé pour les Jeux et préparer spécifiquement pour cet objectif, ça promet. Le parcours de 44 kilomètres (et 850m de D +) tracé au pied du Mont Fuji devrait en théorie convenir à ses qualités de rouleur-grimpeur. Rendez-vous le 29 juillet 2020.