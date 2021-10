Evenepoel 19e au Tour de Lombardie : "J’ai eu une panne de jambes pendant 5 minutes"

Tour de Lombardie : Victoire de Tadej Pogacar - Cyclisme - Tour de Lombardie - 09/10/2021 Le Tour de Lombardie. Après le Tour de France, Liège-Bastogne-Liège ou encore Tirreno-Adriatico. Tadej Pogacar a couronné une saison 2021 mémorable en décrochant la victoire sur le dernier Monument de la saison en Italie. Parti en solitaire à 35 km de l’arrivée sur le Passo di Ganda, le phénomène a une nouvelle fois couru à l’audace et a finalement été récompensé de ses efforts. Le doute s’était pourtant installé dans son chef lorsqu’il a vu l’étonnant Fausto Masnada revenir dans ses roues au bout de la descente à 15 km de l’arrivée. Telle une sangsue, celui-ci est resté collé dans sa roue avant le grand final dans les rues de Bergame, sa ville natale. Derrière ces deux hommes, Adam Yates, Michael Woods, Alejandro Valverde, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, David Gaudu, Julian Alaphilippe et Romain Bardet n’ont pas trouvé un terrain d’entente pour recoller. C’est donc au sprint que Masnada et Pogacar se sont expliqués. Plus explosif, plus puissant, le Slovène s’est imposé en dominateur pour assoir un peu plus sa domination sur le cyclisme mondial. Adam Yates, Primoz Roglic et Alejandro Valverde complètent le Top 5. Lâché à 37 km du but, Remco Evenepoel n’a pas eu son mot à dire pour la victoire, quatorze mois après sa chute sur les routes lombardes. Il a finalement terminé à une honorable 19e place à 3 minutes du vainqueur.