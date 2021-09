Euro de Lennert Van Eetvelt s'est mis à la planche pour permettre à Thibau Nys de briller

Lennert Van Eetvelt a tenté sa chance dans l'avant-dernier tour de la course en ligne espoirs (U23) des Championnats d'Europe, samedi à Trente, en Italie. Repris à 9 km du but, il s'est mis au service de Thibau Nys, qui s'est imposé. "Je me suis sacrifié dans le final car je savais que ma chance était passée", a lancé celui qui a terminé 5e après avoir déjà pris la 9e place du chrono.

"Nous avions déjà attaqué avec l'équipe belge. Personnellement, c'était ma deuxième tentative. Quand une opportunité se présente, il faut la saisir. Je savais qu'il serait compliqué de faire presque deux tours en tête mais j'y suis allé à fond. J'ai disposé d'une belle avance à un moment donné (près de 0:30, ndlr) mais j'ai eu un coup de mou dans la dernière montée. J'ai finalement pu m'accrocher au groupe de tête", a expliqué celui qui ne devait initialement pas prendre le départ de la course. En effet, Van Eetvelt a finalement remplacé Louis Blouwe, blessé au genou.

C'est un groupe de sept coureurs, avec Van Eetvelt et Nys, qui s'est présenté dans le final. "Il fallait évidemment jouer sa carte. Il est très rapide et il fallait en tenir compte. Je ne pouvais de toute façon pas gagner car j'avais déjà produit mon effort", a avoué le compagnon de chambre de Nys.

"Ce titre est un peu une surprise car c'est sa première course à ce niveau. Thibau ne savait pas très bien comment ça allait se passer et il devient tout de suite champion d'Europe. Cela fait de vous un grand coureur", a ponctué Van Eetvelt.