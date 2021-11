Euro de cyclocross : Ryan Kamp devance les Belges Niels Vandeputte et Thibau Nys et conserve son titre chez les espoirs

Le Néerlandais Ryan Kamp a conservé son titre de champion du monde espoirs de cyclocross, samedi à Wijster, aux Pays-Bas. Sur le circuit tracé sur le col du VAM, Kamp s’est imposé avec une seconde d’avance sur les Belges Niels Vandeputte et Thibau Nys.

Deux autres Belges complètent le top 5 : Joran Wyseure et Emiel Verstrynge.

Sacré une première fois champion d’Europe U23 l’an dernier à Rosmalen, aussi aux Pays-Bas, Ryan Kamp, 20 ans, avait aussi décroché le titre de champion du monde espoirs en 2020 à Dübendorf, en Suisse.

Plus tôt dans la journée, la Britannique Zoe Backstedt avait décroché la première médaille d’or de cet Euro 2019 en remportant la course U19 dames devant les Néerlandaises Leonie Bentveld et Nienke Vinke, et Xaydee Van Sinaey, 4e et première Belge.

L’Euro de cyclocross se poursuit samedi avec la course des élites dames (15h00). Dimanche, place aux juniors messieurs (11h00), aux U23 dames (13h15) avant la course élite messieurs qui débutera à 15h00.