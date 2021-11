Euro de cyclocross : Aaron Dockx sacré chez les juniors, un premier titre pour la Belgique à Wijster

Aaron Dockx est devenu dimanche champion d'Europe de cyclocross chez les juniors à Wijster aux Pays-Bas.

C'est le premier titre pour la Belgique ce week-end au col de VAM. Aaron Dockx, 17 ans, s'est détaché dès le premier tour et a terminé en solo laissant le Néerlandais David Haverdings, 2e, à 47 secondes. L'Italien Luca Paletti, en bronze, complète le podium du jour.

Viktor Vandenberghe a lui pris la 4e place. Kay De Bruyckere est 7e.

"J'ai suivi mon plan, je voulais creuser un écart le plus vite possible", a déclaré Aaron Dockx. "Ça a fonctionné, et mon avance a grandi à chaque tour, ce qui m'a boosté, tout comme le soutien des supporters. J'avais des super jambes et j'ai pu maintenir mon tempo jusqu'à la fin. Haverdings était le grand favori, j'ai donc pu rester un peu dans l'ombre, mais je savais que nous nous valions. Il fallait la jouer malin".