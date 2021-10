Euro de cyclisme sur piste : Shari Bossuyt médaille d'argent dans la course aux points

Après Fabio Van den Bossche, Shari Bossuyt a obtenu une deuxième médaille belge vendredi lors de la quatrième journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Granges, en Suisse. Elle a remporté l'argent dans la course aux points.

Après la médaille d'argent de Fabio Van den Bossche dans l'Omnium masculin, Shari Bossuyt a réalisé une course très attentive dans la dernière course aux points. En finale, après un tour gagnant, la Flandrienne de 21 ans originaire de Flandre occidentale a même pris la tête du classement général, en compagnie de la Russe Gulnaz Khatuntseva.

Dans les sprints finaux, Khatuntseva a remporté le titre européen, Bossuyt a réussi à conserver la médaille d'argent. Elle a terminé avec un total de 28 points, soit sept de moins que Khatuntseva. La médaille de bronze a été enlevée par la Néerlandaise Lonneke Uneken.

Samedi, lors de la cinquième et dernière journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Granges, les Belges seront en action dans le keirin (femmes) et le Madison (hommes et femmes).