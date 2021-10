Euro de cyclisme sur piste : Kenny De Ketele et Lindsay De Vylder médaille d'argent du Madison

Kenny De Ketele et Lindsay De Vylder ont remporté la médaille d'argent dans le Madison, la course par équipe de deux, samedi lors de la cinquième et dernière journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Granges, en Suisse. Ils ont échoué à 4 points des Néerlandais Yoeri Havik et Jan Willem van Schip vainqueurs avec 60 points. Les Portugais Iuri Leitao et Rui Oliveira ont complété le podium avec 49 points.

Nicky Degrendele a pris la 5e place en finale du keirin féminin. Le titre a été enlevé par l'Allemande Lea Sophie Friedrich devant l'Ukrainienne Olena Starikova et la Russe Yana Tyshchenko.

La Belgique termine les Championnats d'Europe à Granges avec trois médailles d'argent. Vendredi, Fabio Van den Bossche avait terminé deuxième de l'Omnium et Shari Bossuyt a été couronnée vice-championne d'Europe dans la course aux points.