Malgré un grandiose numéro de Remco Evenepoel, c’est Sonny Colbrelli qui s’est imposé et devient champion d’Europe en battant le coureur de Schepdael dans un sprint à deux.

La bataille pour le maillot aux étoiles se tient cette année en Italie sur un parcours vallonné de 179km entre Trento et Trento. Les favoris sont nombreux et il faudra être costaud pour s'imposer.

L’Espagne et la France prennent directement les choses en main et durcissent la course pour éliminer directement les coureurs rapides comme Bennett et Sagan en attaquant avec plusieurs coureurs dans les trois côtes qui se situent avant le circuit final.

Remco Evenepoel suit d’ailleurs une attaque de Bardet à 116km de l’arrivée mais les choses se tassent et les deux coureurs reviennent dans le peloton. Il y a énormément de mouvements de course.

A l’entrée sur le circuit final à plus de 80km de l’arrivée, ils ne sont déjà plus qu’une cinquantaine. Le rythme ne baisse pas et les attaques et contre-attaques s’enchaînent. Victor Campenaerts réalise un gros travail pour gérer les choses et aller rechercher tout le monde.

A 60km de l’arrivée, un groupe de six coureurs avec notamment Pogacar, Trentin et Campenaerts se détache et est rejoint par un deuxième groupe qui comprend Evenepoel, Cosnefroy et Hirschi.

Victor Campenaerts doit laisser filer le groupe sur problème mécanique. Il n’y a plus que Ben Hermans pour épauler Remco Evenepoel. Le groupe de neuf coureurs composé de Remco Evenepoel et Ben Hermans (Belgique), Benoît Cosnefroy (France), Tadej Pogacar (Slovénie), Sonny Colbrelli et Matteo Trentin (Italie), March Hirschi (Suisse), Pavel Sivakov (Russie) et Markus Hoelgaard (Norvège) compte 1 minute 45 d’avance sur ses plus proches poursuivants à 25km de l’arrivée et va se jouer la gagne.

Ben Hermans se met à plat ventre pour Remco Evenepoel pour éviter que ça rentre. Dans l’avant-dernière bosse Remco Evenepoel prend les choses en main et place une énorme attaque. Seuls Cosnefroy et Cobrelli parviennent à prendre sa roue. Pogacar, Hirschi et Sivakov sont une dizaine de secondes derrière. Hermans, Trentin et Hoelgaard reviennent sur le deuxième groupe dans la descente.

Dans la dernière ascension du jour, Evenepoel dicte un rythme d’enfer dès le pied et fait sauter Cosnefroy. Il ne reste plus que Cobrelli pour l’empêcher de décrocher le titre de champion d’Europe.

Plus véloce qu'Evenepoel, Colbrelli le règle sans suspense et devient champion d'Europe, le quatrième titre consécutif pour l'Italie. Cosnefroy prend la troisième place. La déception est grande pour le Belge qui avait fait la course parfaite mais qui n'est pas parvenu à lâche l'Italien, surmotivé sur ses terres.

