À Trento, devant son public, l’Italie espère conserver le maillot de champion d’Europe de cyclisme sur route, successivement porté par Matteo Trentin (2018) Elia Viviani (2019) et Giacomo Nizzolo (2020). Mais la concurrence est rude pour les Transalpins sur un parcours accessible à plusieurs profils de coureurs.

Commençons par la Belgique qui roule avant tout pour un Remco Evenepoel en grande forme. Le médaillé de bronze de l’épreuve contre-la-montre pourra compter sur Victor Campenaerts, Stan Dewulf, Philippe Gilbert, Ben Hermans, Dylan Teuns, Harm Vanhoucke et Gianni Vermeersch. Pour s’imposer, Evenepoel devra évidemment décramponner tous ses adversaires sur l’ascension de Povo, seule difficulté du circuit final.

Côté Français, on présente un collectif de grimpeurs avec le trio Romain Bardet – Warren Barguil – Thibaut Pinot notamment. Benoît Cosnefroy pourrait quant à lui être désigné pour finaliser.

►►► À lire aussi : Euro de cyclisme à Trento : le Belge Thibau Nys nouveau champion d’Europe espoirs

S’ils n’affolent pas les rangs des équipes engagées, les grimpeurs sont quand même présents. A commencer par le vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, toujours aussi imprévisible. On relève également la présence de Marc Hirschi (Suisse), Mikel Landa (Espagne), Bauke Mollema (Pays-Bas), Joao Almeida (Portugal), Felix Grossschartner (Autriche) ou encore de Mark Padun (Ukraine).

Côté sprinteurs, Sam Bennett et Alexander Kristoff ont fait le déplacement et prient pour un sprint d’une cinquantaine de coureurs. Peter Sagan devrait, lui, être de la partie si on sprint avec un nombre plus restreint de coureurs. Le Slovaque s’est refait la cerise lors du Tour du Benelux et semble prêt à frapper un grand coup et – qui sait – à reconquérir un titre qui fut le sien en 2016, lors de la première édition à Plumelec. Autre passe-partout de haut rang, Matej Mohoric se porte quant à lui candidat à un nouveau numéro en solitaire, lui qui a – aussi – une jolie pointe de vitesse.

Reste enfin l’Italie qui a le favori des bookmakers dans ses rangs : Sonny Colbrelli. Le coureur de Bahrain Victorious est sorti victorieux du Tour du Benelux en faisant forte impression, notamment dans les côtes. Nouvel adepte de la grimpette et toujours doté d’une pointe de vitesse redoutable, il dispose d’un parcours taillé sur mesure pour ses capacités. En cas de défaillance, les Italiens pourront encore compter sur Gianni Moscon, Diego Ulissi ou Matteo Trentin.