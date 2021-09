Euro de cyclisme à Trento : le Belge Thibau Nys nouveau champion d’Europe espoirs

Thibau Nys est devenu champion d’Europe espoirs de cyclisme sur route ce samedi à Trento au terme des 133,6 km au programme de l’épreuve. Le Belge s’est imposé en surclassement lors d’un sprint à 7 pour décrocher la médaille d’or à tout juste 18 ans devant l’Italien Filippo Baroncini et le phénomène espagnol Juan Ayuso.

Deuxième des championnats de Belgique espoirs au mois d’août, le fils de Sven Nys s’était surtout distingué dans le cyclocross jusqu’à présent. Champion du monde juniors l’année dernière, il a remporté le classement général de la Coupe du monde jurniors, du Superprestige juniors et les Championnats d’Europe juniors cette saison.

L’épreuve s’est dénouée dans les 60 derniers kilomètres de la course, disputée intégralement sur le circuit final et dont la montée de Povo (3,6 km à 4,9%, à répéter 10 fois) était la principale difficulté.

Lors des quatre derniers tours, l’équipe belge s’est montrée plutôt offensive avec une première tentative d’Henri Vandenabeele à 37 km de l’arrivée. Repris, le deuxième du Baby Giro 2020 a grillé de précieuses cartouches. Dans les kilomètres et les tours suivants, plusieurs autres prétendants à la victoire ont fait de même alors que la course se faisait de plus en plus débridée.

À 24 kilomètres de l’arrivée, c’était au toutr de Lennert Van Eetvelt est lui aussi passé à l’offensive. Bien plus fort que ses partenaires Garofoli et Bayer dans l’ascension de Povo, le champion de Belgique espoirs du contre-la-montre s’est lancé dans un sacré numéro en solo. Après avoir compté jusqu’à 46 secondes d’avance sur le peloton lancé à sa poursuite, Van Eetvelt a faibli dans l’ultime ascension de Povo à 9 km de l’arrivée où la bagarre entre favoris s’est déclenchée.

L’Italie et l’Espagne ont placé leurs meilleurs pions à l’avant avec Filippo Zana et Juan Ayuso pour revenir sur Van Eetvelt au sommet. On pensait alors la course perdue pour la Belgique mais dans les dernières dizaines de mètres de Povo, Thibau Nys a surgi d’un virage pour rejoindre les hommes de tête avant la descente.

Sûr de lui au sprint et soutenu par Van Eetvelt (finalement 5e), Nys a pu déployer toute sa puissance dans la dernière ligne droite pour s’imposer en dominateur et se parer d’or.

Cela faisait 8 ans que la Belgique n’avait pas gagné un titre européen espoirs. La dernière victoire remonte à 2013 avec le succès de Sean De Bie.