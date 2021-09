Euro de cyclisme à Trento : découvrez le parcours des championnats d'Europe

Après avoir conquis le bronze sur l'épreuve contre-la-montre jeudi, Remco Evenepoel tentera de décrocher une nouvelle médaille ce dimanche sur l'épreuve en ligne des Championnats d'Europe de Trento, en Italie. Une course de 179,2 km dont le parcours présente 11 ascensions.

Avant d'arriver sur le circuit final de 13,2 kilomètres, le peloton devra se forcir 73 kilomètres assez exigeants. Au menu, les ascensions de Cadine (5,7km à 5,2%), de Vigo Cavedine (5,3 km à 6,5%) et de Candriai (5,6 km à 7,1%) pour un total de 1765 de dénivelé.

Les 100 derniers kilomètres se dérouleront ensuite sur le circuit local de Trento avec comme principale difficulté, la montée de Povo (3,6 km à 4,9%) dont le dernier kilomètre et demi est le plus exigeant (6-7%). Cette ascension à répéter à huit reprises ajoutera 2000m de dénivelé en plus dans les jambes des coureurs pour un total d'environ 3800m de dénivelé en fin d'épreuve. Elle se termine à 9 km de l'arrivée.

Comme on l'a vu chez les juniors et les espoirs, on devrait assister à une course d'usure qui fatiguera les coureurs les plus fragiles. Il sera toutefois difficile de faire de grandes différences sur des routes où rester dans les roues engendre une fameuse économie d'énergie.