Euro Cyclisme : Stefan Kung champion d’Europe dans le chrono devant Ganna, Evenepoel 3e

Remco Evenepoel a terminé 3e du contre-la-montre à l’Euro de cyclisme. C’est Stefan Kung qui remporte la médaille d’or et qui reste champion d’Europe. L’Italien Filippo Ganna, en tête au premier intermédiaire doit se contenter de la seconde place.

Quel final. Alors qu’on pensait que Filippo Ganna avait fait le plus dur, Stefan Kung a finalement remporté le titre de champion d’Europe de contre-la-montre. Pourtant Stefan était derrière l’Italien au premier intermédiaire avec 3 secondes de retard. Mais dans la 2e partie de course, le Suisse a repris 10 secondes et remporte finalement la course. Il conserve son titre en s'imposant en 24:29 au terme des 22,4 km du parcours, à une moyenne de 54,89 km/h.

Deuxième à la mi-course à une seconde de Ganna, Remco Evenepoel termine finalement 3e. Le Suisse Stefan Bissegger, 4e à 23 secondes, et l'Allemand Tom Walscheid, 5e à 38 secondes, complètent le top 5. Second Belge engagé dans le chrono, Rune Herregodts a pris la 13e place de son premier Euro chez les élites, terminant à 1:30 du vainqueur.

"C’était très rapide. Il y avait un peu de vent sur la partie finale et c’était important de prendre de la vitesse dans cette partie. Je savais que j’étais dans le coup pour la première place et j’ai continué à pousser. J’ai donc continué à pousser et à aller à fond. Je suis très content de gagner. C’est bien de gagner ce maillot et bien sûr, il y a les championnats du monde que je vise", a déclaré Stefan Kung à l’issue de la course.