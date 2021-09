Euro Cyclisme : Remco Evenepoel heureux "de cette médaille de bronze avec un parcours comme celui-ci, qui ne me plaît pas trop"

Remco Evenepoel a pris la 3e place du chrono au championnat d’Europe de cyclisme derrière Stefan Küng et Filippo Ganna. Une place qui satisfait le Belge tant le parcours ne lui convenait pas.

"Je suis heureux de cette 3e place sur un parcours comme celui-là. Car pour moi, c’est très dur de finir sur le podium. J’ai donné le maximum", commence par expliquer Remco à notre micro.

"Je suis parti très fort, parce que je savais que dans la première partie je devais aller à fond pour prendre du temps. Et je savais qu’au retour, avec le vent dans le dos et le parcours plat, Filippo et Stefan avait un avantage sur moi. Mais j’ai bien géré mais à la fin ils ont montré qu’avec leur poids et leurs forces, ils étaient mieux. Mais avec un parcours comme celui-ci, qui ne me plaît pas trop, je suis content de cette médaille de bronze."

A moins de dix jours du début des mondiaux, Remco envoie déjà un premier bon message à la concurrence. Mais aussi à Wout Van Aert, qu’il compte bien épaulé dans sa quête de médaille d’or.

J'ai des bonnes sensations afin d’aider Wout pour la médaille d’or et le maillot de champion du monde

"Je suis fier. Un an après ma blessure, je me sens bien. Ces dernières semaines ça fonctionne pas mal. J’ai bien récupéré de ma maladie de la semaine passée. Et avec les jambes que j’ai aujourd’hui, je peux de nouveau me battre pour le podium dimanche. Ce sont des bons sentiments pour la semaine prochaine afin d’aider Wout pour la médaille d’or et le maillot de champion du monde. On va célébrer un peu ce soir et donner le maximum ce soir", conclut Remco.