Etoile de Bessèges : "Si Lotto Soudal gère bien demain, il devrait revenir avec le maillot de leader dimanche"

Aujourd’hui, c’est la victoire d’un homme (Tim Wellens) et d’une équipe (Lotto Soudal) au-dessus du lot ?

Oui, je pense qu’avec trois hommes dans le groupe de tête, ils avaient un avantage. Encore faut-il pouvoir les placer. On a vu Tim Wellens dans le final un peu en retrait. Il devait sans doute récupérer un peu de forces. Et puis, l’attaque qui lui est bien propre avec un écart de 25 secondes. Il a été bien protégé par un Stefano Oldani très fort et par Philippe Gilbert, dont on connaît l’expérience et qui a géré le groupe de main de maître pour ne pas revenir et permettre à Tim Wellens de creuser l’écart.

Tim Wellens a pratiquement une minute d’avance. C’est un bon spécialiste du chrono. Le risque, ce n’est pas davantage demain que lors du chrono du dernier jour ?

On a un parcours piégeux demain. Le plus grand danger pour l’équipe, ce sera de contrôler. Mais il y a beaucoup d’expériences et des bons jeunes qui sont prêts à travailler. Je pense que s’ils gèrent bien l’étape de demain, les coureurs de Lotto Soudal devraient revenir avec le maillot de leader dimanche et revenir avec une première victoire dans une épreuve à étape en début de saison et c’est important. C’est bon pour le moral, même pour les coureurs qui ne sont pas présents.

Il y a quatre Belges dans les cinq premiers. Il n’y a pas que Wellens qui est prêt ?

Aussi bien Greg Van Avermaet que Philippe Gilbert ont travaillé cet hiver. Pour être aussi tôt dans cette forme-là, il faut avoir fait un gros travail. Ils ont été titillés l’année dernière par tous ces jeunes, Pogacar, Hirschi, Van Aert et ils se sont bien préparés pour répondre à ça. Espérons que cela donne des épreuves palpitantes dès les ouvertures des courses en Belgique.

Place ce samedi à la quatrième et avant-dernière étape de l’Etoile de Bessèges qui mènera le peloton de Rousson à Saint-Siffret sur une distance de 152 km.