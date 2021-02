Etoile de Bessèges : "On voit des grands coureurs déjà affûtés", constate Gérard Bulens

Mads Pedersen, Giacomo Nizzolo et Michal Kwiatkowski ont complété un top 5 de haut niveau devant le néo-pro Jordi Meeus, 6e et meilleur belge. Aux commentaires de la course pour Auvio, Gérard Bulens est revenu sur les enseignements de cette première étape en répondant à nos trois questions.

La victoire en puncheur de Christophe Laporte sur la première étape de l’Etoile de Bessèges a marqué le retour des courses à étapes en Europe ce mercredi. Un succès obtenu en costaud devant un Nacer Bouhanni audacieux mais trop court pour lancer parfaitement sa saison 2021. Mads Pedersen, Giacomo Nizzolo et Michal Kwiatkowski ont complété un top 5 de haut niveau devant le néo-pro Jordi Meeus, 6e et meilleur belge. Aux commentaires de la course pour Auvio, Gérard Bulens est revenu sur les enseignements de cette première étape en répondant à nos trois questions.

Est-ce que Bouhanni a eu raison de tenter ce coup de poker à quelques centaines de mètres de l’arrivée ?

Je pense que oui. C’est le début de la saison. Personne n’est certain des jambes qu’il va avoir. Il a semblé bien préparé pour réussir cela. C’était pas mal. Il a senti à un certain moment qu’il ne serait pas allé au bout. Il a espéré en plongeant dans la roue de Laporte. Malheureusement, il lui a manqué trois ou quatre longueurs. Je pense tout de même qu’il aura quelques regrets ce soir.

Quand on voit les noms qui viennent derrière les deux Français, 2 champions du monde (Pedersen, Kwiatkowski) et un champion d’Europe (Nizzolo), on voit qu’il y a déjà des grands coureurs qui sont déjà bien affûtés début février.

Le fait de voir Nibali aussi parmi les 20 premiers (13e) et très significatif. C’est pareil pour Kwiatkowski et Pedersen dans les premières positions. Je pense qu’on est très affuté chez pas mal de coureurs parce qu’on a un gros point d’interrogation par rapport aux courses auxquelles on va pouvoir participer cette saison. On veut donc se montrer à chaque occasion.

Côté belge on attendait les coureurs expérimentés comme Wellens, Gilbert, Van Avermaet voire un Tim Merlier. On a finalement vu un gamin, Jordi Meeus, 6e pour sa première course chez les pros.

Pour les premiers coureurs que vous avez cités, cette arrivée n’était pas suffisamment difficile. Ils ne sont peut-être pas suffisamment affûtés aussi. Pour eux, les grands objectifs commenceront dans trois semaines. Par contre Meeus, c’était intéressant de le voir à ce niveau-là. Il bat un gars comme Coquard qui est plus qu’un simple sprinter. C’est de bon augure pour le futur de ce jeune garçon.