Etoile de Bessèges : la 1ère étape pour Christophe Laporte

Christophe Laporte a remporté la première étape de l’Etoile de Bessèges, première course à étapes de la saison en Europe. Le Français a fait valoir ses qualités de puncheur au terme des 143 km disputés autour de la ville de Bellegarde. Il a devancé Nacer Bouhanni et le Danois Mads Pedersen. Giacomo Nizzolo et Michal Kwiatkowski complètent le top 5. Meilleur belge, Jordi Meeus a pris la 6e place.

C’est dans la Côte de la Tour et ses 800m exigeants qui menaient vers la ligne d’arrivée que le coureur de l’équipe Cofidis a fait la différence. Laporte a été le seul coureur en mesure de répondre à l’attaque foudroyante de Nacer Bouhanni dans les plus forts pourcentages. Plus puissant, il a émergé dans les derniers hectomètres plus plats.

C'est la 4e victoire de Christophe Laporte, 28 ans, à l'Etoile de Bessèges et la 18e de sa carrière.