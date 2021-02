Etoile de Bessèges : grosse chute lors du sprint final

La 2e étape de l’Etoile de Bessèges a été marquée par la victoire au sprint de Timothy Dupont (Bingoal Wallonie-Bruxelles) et une violente chute qui s’est produite lors de ce même sprint.

Au moment d’aborder la dernière ligne droite, à la sortie d’un rond-point, plusieurs coureurs ont terminé au sol et ont quitté la route avant de frapper le sol. Parmi eux, on a notamment pu identifier Edvald Boasson Hagen. L'ancien champion du monde Mads Pedersen a lui aussi été impliqué dans cette chute et a traversé la route sur toute sa largeur mais s'en est sorti sans conséquences.

