Etoile de Bessèges : Bingoal - WB doit "viser le maillot de leader avec Dupont" selon Bulens

Superbe journée sur les routes de l’Etoile de Bessèges pour l’équipe Bingoal Wallonie – Bruxelles, grande protagoniste de la 2e étape ce jeudi. La formation wallonne a d’abord animé la course avec la présence de Ludovic Robeet dans l’échappée du jour avant de s’imposer au sprint grâce à Timothy Dupont, victorieux grâce à sa pointe de vitesse devant Pierre Barbier et Giacomo Nizzolo. En compagnie de notre consultant Gérard Bulens, nous revenons en trois questions sur cette belle journée pour les couleurs belges mais aussi sur l’actualité du jour avec l’annonce de la répartition des leaders d’Ineos sur les Grands Tours de 2021.

Une journée de rêve pour cette équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles. A l’attaque toute la journée puis à la conclusion grâce à un gars dont on se disait que sa carrière était peut-être derrière lui. C’est étonnant ?

Oui. Je pense que c’est une journée dont Christophe Brandt va se souvenir pendant très longtemps. On a vu du Ludovic Robeet à son avantage en partant seul de son échappée pour résister jusqu’aux 10 bornes de l’arrivée. C’était très intéressant publicitairement parlant. Et puis une belle victoire qui va remettre les montres à l’heure pour un coureur dont on pensait effectivement que la carrière était plutôt derrière lui. Un coureur qui avait été critiqué quand il est passé dans cette équipe wallonne. Christophe Brandt a finalement eu la main heureuse en prenant ce coureur.

Dans l’euphorie quand on va regarder le classement ce soir, on va voir que Dupont est 2e à 2 secondes. On sait qu’il y a un sprint demain et des secondes de bonification à aller chercher sur le parcours. Ne doit-on pas se dire qu’on peut viser le maillot de leader ?

Je ne suis pas directeur sportif de cette équipe mais demain il faut penser à protéger Timothy Dupont. Avec la forme qu’il a montrée et avec ses qualités de sprinteur (puissance + manière de se placer), il y a quelque chose à jouer pour essayer de prendre ce maillot. Ce sera sans doute compliqué le dernier jour avec le contre-la-montre mais d’ici-là, il faut essayer de jouer cette carte.

En marge de ce sprint, on a vu Bernal prendre quelques relais avec Thomas dans la roue…. ça a fait l’effet d’une bombe cet après-midi : Bernal ne ferait pas le Tour de France et serait leader sur le Giro avec Thomas en chef de file pour la Grande Boucle. Votre avis sur cela.

Depuis le Tour de l’année dernière, on a vu qu’il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond avec Bernal. Il y a des problèmes de dos dont on parle. Des problèmes psychologiques dont on parle moins. D’une part liés à la pandémie, d’autre part à des problèmes privés je pense. Brailsford disait qu’il voulait retrouver le sourire sur le visage de Bernal avant de le mettre sur les plus grandes épreuves. Je pense que la décision est intéressante. Il faut aussi savoir qu’avec Thomas et Geoghegan Hart, Ineos mise sur la victoire finale d’un Britannique sur le Tour. ​​​​​​​