Ethias Tour de Wallonie : la 2e étape se disputera... en Flandre sur le circuit de Zolder

En raison des inondations violentes qui ont frappé la région liégeoise et principalement la ville de Verviers, la deuxième étape de l’Ethias Tour de Wallonie prévue entre Verviers et Herve a dû être annulée. Un moment, les organisateurs pensaient se recentrer sur une boucle autour de Herve mais après réflexion, les autorités ont dû décliner l’offre. Le personnel communal étant sur le pont depuis des jours 24 heures sur 24, il était plus raisonnable de les laisser récupérer quelque peu.

Avant de se résoudre à annuler purement et définitivement la 2e étape du Tour de Wallonie, Christophe Brandt a reçu une proposition de Flandre. Marc Wauters a en effet proposé d’accueillir sur le circuit de Zolder, la 2e étape qui ne ressemblera en rien au périple Verviers – Herve initialement prévu. Un beau geste de solidarité, le jour de la fête nationale.

Sur un parcours, en partie à celui des mondiaux de 2002, les sprinters (Gaviria, Kristoff, Nizzolo, Mondolo, Sarreau, Dupont, Cimolai) engagés au Tour de Wallonie pourront s’en donner à cœur joie… 30 tours de 4 kilomètres, soit 120 kilomètres en circuit. Le départ sera donné à 15 heures. Mais cette deuxième étape sera aussi celle des retrouvailles Groenewegen – Jackobsen dans un emballage final.