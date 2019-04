Et pour vous, qui a gagné Paris-Roubaix 1936?

Gaston Rebry mène le train et augmente l'allure à partir de la Côte de Doullens. "Cet entrepreneur de démolition prend à ce moment la direction des opérations" écrit Henri Desgranges dans le journal l'Auto du 13 avril 1936. Le groupe de tête se réduit à 18 après Arras, puis 14 puis 6 unités dans le final. Certains grands noms perdent le contact dont le Belge Sylvère Maes (futur lauréat du Tour cette année-là et vainqueur de l'Enfer du Nord en 1933).

La polémique ne s'arrête pas là. Le lendemain, les partisans de Romain Maes en remettent une couche, en produisant les photos de l'arrivée, publiées par le journal L'Auto. "Et les supporters du Belge de faire état d'une photo publiée par "L'Auto" où si en effet l'on voit la machine de Maes dépasser la ligne d'arrivée avec un centimètre d'avance au plus sur celle du Français, on perçoit que ce dernier a produit un déboulé beaucoup plus précoce" explique Charles Bidon dans l'hebdomadaire "L'athlète moderne". "Dans un sprint difficile à juger l'arbitre doit, à mon sens, toujours décider en faveur de l'homme qui a attaqué le premier, [...] ayant toujours considéré dans une situation pareille - des cas semblables se sont vus - l'attaquant comme devant être avantagé au détriment du défenseur."

Les supporters de Maes s'insurgent et tempêtent. Pour eux, c'est leur favori qui a gagné. Rien n'y fait, les officiels ne changent pas leur décision. Il faut dire qu'on sort de 7 éditions de Paris-Roubaix dominées par les Belges. En 12 ans, la Belgique a inscrit le nom de l'un de ses coureurs à 11 reprises. "Le cyclisme routier français va mal" indique Jacques Goddet en intertitre dans son article publié dans l'Auto le 13 avril. Les anciennes stars sont vieillissantes et les jeunes pas encore assez aguerris. Une victoire française dans Paris-Roubaix montre que la qualité demeure dans le peloton tricolore.

La victoire est donnée à Georges Speicher mais l'écart est infime, presque indéterminable. "Speicher a gagné de peu, mais il a gagné" affirme le juge de l'arrivée. "Certainement, s'il y avait eu quelques mètres de plus, Romain gagnait. Mais devant mes yeux, c'était Speicher. D'ailleurs, nous étions cinq dans la cabine de juge et, interrogez ces messieurs, vous verrez ce qu'ils vous diront. Assurément, ces messieurs répondront: Speicher a gagné."

Ils se présentent finalement à 3 sur l'Hippodrome de Flandres de Marcq-en-Baroeul pour se disputer la victoire. Il y a là les Belges Gaston Rebry et Romain Maes , accompagnés du Français Georges Speicher . Rebry, qui a mené une grosse partie de la journée, lance le sprint mais manque de fraîcheur et de vélocité. Le Belge, double tenant du titre, ne fera pas le triplé. Speicher se dégage à 180 mètres de la ligne et a du mal à résister à Romain Maes "qui jette son vélo sur la ligne un mètre trop tard" écrit le journaliste Jean Leulliot .

Paris-Roubaix 1936 - © Tous droits réservés

De cette fameuse photo, produite ci-dessus, la légende indique: "Tandis que la roue de Speicher est en contact avec la ligne tracée sur le sol, celle de Maes a très légèrement dépassé cette ligne. Mais une arrivée se juge à la tangence des roues sur le plan vertical à la ligne d'arrivée (35 centimètres avant la photo ci-dessus) et, à la ligne d'arrivée, Speicher avait gagné."

Bref, l'incertitude sur le vainqueur est totale, celle sur l'écart invérifiable en dehors du ressenti produit par les photos. Dans le journal l'Auto, on parle de 5 centimètres d'avance pour le Français, un peu plus loin de 10 centimètres. Dans "L'athlète moderne", on affirme que Maes a gagné d'un centimètre...

"Je suis parti un peu trop tôt et surtout un peu trop confiant" déclare de son côté Speicher après la course. "J'étais tellement sûr de battre au sprint Romain Maes et Rebry, que je ne me suis point méfié de la pointe finale de Romain. A vingt mètres de la ligne, comme je l'ai senti revenir à ma hauteur, j'ai tout mis. A dix mètres du but, nous étions, je crois, ensemble. c'est alors que j'ai lancé littéralement mon vélo sur la ligne, en me relevant bien entendu. J'ai conservé 20 centimètres d'avance mais comme j'étais alors relevé, Romain m'a passé deux mètres après la ligne, ce qui a pu créer la confusion."