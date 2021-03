Entretien avec Eric Vanderaerden : seul vainqueur du Ronde, de l'E3, de Wevelgem, de Waregem et de La Panne

Le Tour des Flandres est, chronologiquement, le deuxième monument cycliste. Le Ronde se dispute traditionnellement le premier dimanche du mois d’avril et il est désormais précédé de quatre courses d’un jour. Dans l’ordre : Bruges-La Panne, l’E3, Gand-Wevelgem et A Travers la Flandre. Parmi les coureurs ayant inscrit le Tour des Flandres à leur palmarès, un seul a aussi triomphé à La Panne, à Harelbeke, à Wevelgem et à Waregem. De qui s’agit-il ? Eric Vanderaerden ! C’est un exploit d’autant plus unique que le Limbourgeois n’avait que 24 ans lorsqu’il a réussi ce “Top 5”. Et il l’a fait en deux saisons (1985 et en 1986), soit en l’espace de douze mois !

La Panne Harelbeke Wevelgem Waregem Tour Flandres Eric VANDERAERDEN 5x 1x 1x 2x 1x Johan MUSEEUW 1x 2x ///////////// 2x 3x Tom BOONEN ////////// 5x 3x 2x 3x Jan RAAS ////////// 3x 1x 1x 2x Noël FORÉ 1x 1x ///////////// 1x 1X

Depuis le Tour de Catalogne où il se trouve en ce moment, voici un entretien exclusif avec Eric Vanderaerden.

On commence par l’actualité récente. Vous n’avez jamais gagné à Sanremo, mais vous y êtes monté trois fois sur le podium. Qu’avez-vous pensé de la victoire de Jasper Stuyven ?

Je ne suis absolument pas surpris. Cela fait cinq ou six ans que je la sentais venir cette grande victoire. Stuyven a gagné le Omloop et Kuurne, mais ce n’est pas la même chose. Je le voyais remporter un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix plutôt que la Primavera. Mais il n’a que 28 ans et rien ne dit qu’il ne gagnera pas un jour le Ronde ou l’Enfer du Nord.

Vous êtes le recordman de victoires à La Panne avec cinq succès dont quatre consécutifs (1986, 87, 88, 89, 93). Quel est votre plus beau souvenir de cette course ?

Le chrono à Herzele, c’était un magnifique parcours de 17 kilomètres. C’est là que je jetais la base de mon succès final. Je regrette que l’épreuve ne se déroule plus sur trois jours avec, outre le contre-la-montre, une belle étape avec des côtes et des pavés et une autre pour les sprinters. Mais je comprends les organisateurs, tout est une question de budget et, aujourd’hui ce n’est pas simple.

Depuis 2018, c’est donc devenu une course d’un jour réservée aux routiers sprinters sauf si, comme en 2020, le vent vient s’en mêler…

Mais il y a toujours du vent et des bordures dans la région. C’est pour cela que cela reste une très grande course.

L’E3 à Harelbeke est considéré comme la répétition générale du Tour des Flandres. Racontez-nous votre succès en 1986.

“Le petit Ronde” est à mes yeux une des courses les plus importantes du printemps. Chez Panasonic, on en faisait systématiquement un réel objectif. Que ce soit moi ou Eddy Planckaert ou Phil Anderson ou Bert Oosterbosch, on gagnait toujours (ndlr : quatre fois consécutives entre 1984 et 1987). A l’époque, il y avait sept ou huit côtes. Aujourd’hui, il y en a le double. Les organisateurs cherchent toujours à innover. Ils sont très inventifs, à tous les niveaux.