Entre optimisme et réalisme, Florian Sénéchal croise les doigts pour Paris-Roubaix: "Je l'espère de tout coeur!"

C'est la grande question du moment dans le milieu cycliste : l’Enfer du Nord aura-t-il bien lieu à la date prévue, le dimanche 11 avril ? La situation sanitaire dans les Hauts-de-France est catastrophique et, la semaine passée, le préfet Michel Lalande a émis de gros doutes sur le maintien au printemps de Paris-Roubaix, le seul monument qui était déjà passé à la trappe l'an dernier.

Dans le peloton, les coureurs gardent espoir. Le Belge de chez AG2R-Citroën Oliver Naesen nous a confié " préférer ne pas y penser sinon il sera impossible de rester concentré jusqu’au Jour J si la course a finalement bien lieu. "

Nous avons également sondé le Nordiste de chez Deceuninck-Quick Step Florian Sénéchal, sixième sur le Vélodrome roubaisien en 2019 et qui a(vait) de très grosses ambitions cette année. Le Ch'ti comprend la gravité du moment mais il veut toujours y croire. Il a d’ailleurs partagé sur ses réseaux sociaux, comme 500 000 autres personnes, le hashtag #ParisRoubaixCanapé pour pousser les fans de bicyclette à suivre exceptionnellement cette édition 2021 à la télévision. " Il y a des rumeurs sur la tenue ou non de la course. Je sais que des gens se mobilisent. J’ai entendu aussi qu’ASO mettait beaucoup de pression sur les hommes politiques du Nord de la France. Il faut les convaincre qu’il est possible d’organiser des épreuves cyclistes. "

Mais si nous restons stricts concernant les règles sanitaires, comme en Belgique, on peut le faire ! Je pense donc que c'est possible pour Roubaix. Je l'espère de tout cœur !

Mais le Cambraisien d’origine, Tournaisien d’adoption, n’est pas un doux rêveur non plus. " Il faut admettre que la situation sanitaire n’est pas évidente. Les hôpitaux sont pleins. Et donc la question de maintenir les courses de vélo est légitime : s’il y a des chutes et qu’on doit emmener des coureurs dans des hôpitaux blindés… L’équation est difficile à mesurer. "

Avant de se lancer dans un ultime plaidoyer : " Une annulation serait dommageable pour le monde du cyclisme et surtout pour cette région du Nord de la France qui a besoin de Paris-Roubaix pour donner du plaisir aux gens. Leur moral est en berne. On l’entend, on le voit tous les jours à la télévision. Dans mon entourage aussi, ma famille, mes amis, tout le monde en a un peu marre de ce contexte ! La France doit prendre exemple sur la Belgique où on réussit à mettre des courses sur pied. Tout le monde y respecte les règles. Quand on respecte les règles, alors faire du sport de haut niveau est possible. Les coureurs et les membres du staff sont dépistés trois fois par semaine. Nous sommes très très très stricts. Si nous restons stricts concernant les règles sanitaires, on peut le faire ! Je pense donc que c’est possible pour Roubaix. Je l’espère de tout cœur ! "

La décision (annulation ou, plus probablement, report) devrait tomber ce mardi au plus tard, histoire que les équipes puissent s’organiser (pour les traditionnelles reconnaissances notamment) et adapter leurs programmes le cas échéant.

