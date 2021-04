Entre grandes joies et petites déceptions : retour sur le printemps réussi du 'couteau suisse' Van Aert

Gérard Bulens après l'Amstel Gold Race : "Van Aert a intérêt à revoir sa copie dans les... Wout van Aert a mis un terme à sa première partie de saison dimanche en empochant l'Amstel Gold Race d'un cheveu devant Tom Pidock. Une victoire obtenue à la photo-finish analysée par notre consultant Gérard Bulens. "On a compris dans l'interview de Wout roulait pour lui aujourd'hui. On a eu un gros travail de Primoz Roglic qui avait l'air très à l'aise. On ne peut pas dire ce qu'il se serait passé si Roglic n'avait pas été là. Avec un Roglic devant, on aurait peut-être eu une toute autre course et les cartes abattues d'une toute autre manière", a d'abord observé Gérard Bulens. Piégé mercredi dernier à la Flèche Brabançonne par Pidcock et encore bien embêté ce dimanche, Van Aert a montré qu'il n'était pas imbattable sur un sprint en comité réduit. "On sait qu'il est beaucoup plus performant quand il s'agit d'un long sprint et donc d'un sprint massif. On ne peux pas s'imaginer quand on est à 3 de lancer à 400m de l'arrivée. On lance donc son sprint plus tard. Je pense que dans ce cas, il a tout intérêt à ne pas lancer le sprint lui-même. Il faut dire que le peloton revenait très près et il n'avait donc pas beaucoup le choix. Par contre dans le futur, il a tout intérêt à revoir sa copie." Et que dire des qualités de Pidcock dans ce domaine? Peut-il se mêler aux sprints massifs? "C'est difficile à dire. Un sprint massif, c'est aussi une question de placement. Ici, c'était facile. Il ne devait se battre que contre un seul coureur. Il s'est très bien placé avec ce vent légèrement défavorable et il sort au dernier moment en revenant très très fort. Pidcock est polyvalent, il est capable de beaucoup mais le voir gagner un sprint massif, je veux d'abord le voir pour le croire." Le dernier mot sera pour la belle course de l'équipe Intermarché Wanty Gobert et pour les belles choses montrées par les jeunes Mauri Vansevenant et Sébastien Grignard. "C'était un moment important pour cette équipe Intermarché Wanty-Gobert qui a été critiquée. Pour les autres jeunes, nous avons encore de très très belles journées devant nous. Les supporters belges vont encore vibrer avec ces jeunes garçons."