Enrico Gasparotto prend la direction de Dimension Data

Dimension Data a annoncé mardi l'arrivée d'Enrico Gasparotto pour la prochaine saison.

L'Italien, 36 ans, 3e de l'Amstel Gold Race en avril, course qu'il avait remporté en 2012 et 2016, quitte Bahrain-Merida pour rallier Dimension Data for Qhubeka dès le 1er janvier 2019.

Gasaparatto a pris aussi la 6e place de Liège-Bastogne-Liège finissant dans le top 10 du Tour de Pologne, du Tour de Suisse et du Tour de Catalogne cette année.

Son palmarès s'orne de 10 victoires professionnelles en ce compris son titre de champion d'Italie en 2005 alors qu'il portait le maillot de Liquigas. Il a également roulé pour Astana de 2010 à 2014 avant de passer deux ans chez Wanty-Groupe Gobert. Ce sera sa 16e année dans le peloton.